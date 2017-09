Firmino, dalla B brasiliana alla Champions grazie a Football Manager

"Non stare tutto il giorno davanti ai videogiochi, ti fa male" ci ripetevano in continuazione i nostri genitori da piccoli, ma a volte passare ore e ore davanti a un videogame può cambiarti la vita. Per conferma chiedere al talento brasiliano del Liverpool Roberto Firmino, scoperto dagli osservatori dell'Hoffenheim grazie a Football Manager e portato in Germania nel 2011 dalla Serie B brasiliana per 4 milioni di euro nell'indifferenza generale.

"Io e un collega l'abbiamo scoperto su Football Manager, abbiamo osservato i parametri e poi dopo il lavoro necessario ci siamo presentati al Figueirense con 4 milioni di euro - ha rivelato Lutz Pfannenstiel, osservatore del club tedesco - Tanti soldi se si considera che arrivava dalla seconda divisione brasiliana. La gente pensava che fosse un giocatore pronto, vista la cifra spesa, ma non lo era ancora. Comunque alla fine si è rivelata una buona operazione".

Un'operazione in realtà ottima a livello economico, perchè Firmino nell'estate del 2015 è stato poi ceduto al Liverpool per 42 milioni, oltre dieci volte quanto era stato pagato. Ottima dal punto di vista economico, ma meno da quello sportivo visto che il destino ha deciso che i Reds dovessero affrontare proprio l'Hoffenheim nel playoff di Champions League e questa sera ad Anfield, dopo il successo per 2-1 dell'andata, Firmino potrebbe eliminare i suoi ex compagni dalla competizione.