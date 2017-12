Feyenoord, Van Bronckhorst: "Napoli, è la nostra ultima chance"

Fuori dal Mondiale, fuori dalla Champions, fuori dall'Europa League. C'è una grande potenza del calcio che è messa peggio dell'Italia ed è l'Olanda. La nazionale Oranje non è arrivata neppure ai playoff, eliminata dalla Svezia proprio come gli Azzurri; l'Ajax, il club più rappresentativo, è uscito prima ai preliminari di Champions contro il Nizza, poi si è fermata a quelli di Europa League contro il Rosenborg, mentre il Psv aveva già salutato l'Europa battuto dall'Osijek. Vitesse (nel gruppo di Europa League con la Lazio ) e Feyenoord (5 sconfitte in 5 gare di Champions) hanno completato la debacle.



E sarà proprio il Feyenoord, mercoledì sera, l'avversario che proverà a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli: "La motivazione non mancherà, - ha spiegato l'allenatore Van Bronckhorst - sarà l'ultima gara in Europa di questa stagione, l'ultima possibilità per fare punti e proveremo a battere una grande squadra come il Napoli. Sappiamo come fare, ci proveremo. Tra Napoli e Shakhtar secondo me non ci sono molte differenze, noi abbiamo zero punti, ma meritavamo di esserci. Purtroppo il calcio in Olanda va cambiato, dobbiamo fare sforzi tutti, ma il futuro lo vedo molto positivo e spero si possano cambiare le cose per tornare a fare risultati in Europa".