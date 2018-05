Fasce Champions League 2018/19: Juve in prima, Napoli in seconda, Roma in attesa, Inter in quarta

La finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool è stato l'ultimo atto dell'edizione 2017/18, si può quindi iniziare a studiare la prossima stagione 2018/19 che vede già 26 squadre qualificate ai gironi tra cui Juventus, Napoli, Roma e Inter. Le altre sei (sono otto gironi da quattro) arriveranno dai due percorsi qualificazioni: il "campioni" (tra le squadre vincitrici dei campionati nazionali dall'undicesimo posto del ranking UEFA in poi) e il "piazzate" (le terze classificate nei campionati 5° e 6° del ranking e le seconde classificate nelle federazione dal 7° al 15° posto).



Proviamo a capire, ad oggi, qual è la situazione delle fasce che poi porteranno al sorteggio dei gironi:

PRIMA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, JUVENTUS, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Manchester City, Lokomotiv Mosca e Barcellona.

SECONDA FASCIA: sicure NAPOLI, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Tottenham. Se Benfica e Basilea vinceranno i preliminari, completeranno questa fascia. In caso alternativo, ROMA e Liverpool (in quest'ordine) sono pronte a subentrare

TERZA FASCIA: ROMA e Liverpool (se Benfica e Basilea vinceranno i preliminari), Schalke 04, Lione, Monaco, CSKA Mosca. In più, Salisburgo e Ajax se vincessero i preliminari

QUARTA FASCIA: Hoffenheim, INTER, Club Brugge, Galatasary, Valencia, Viktoria Plzen. Celtic e Psv in aggiunta (se vinceranno i preliminari).