Evra: "Risultato non da Juve ma non è la fine del mondo"

Da uomo spogliatoio qual è, Patrice Evra si presenta ai microfoni di Premium e dichiara sul pareggio col Lione: “Non siamo stati abbastanza aggressivi, ma per me il problema non è stato il gol preso ma gli ultimi 20 minuti in cui abbiamo perso un po’ di personalità e fiducia, fondamentali per vincere le partite. Non dobbiamo inventarci la scusa della stanchezza, non è stato un risultato da Juve. Allegri molto arrabbiato? Lo eravamo tutti, non solo lui. Alla Juve ci sono degli obiettivi, quello di oggi era vincere per passare il turno e non l’abbiamo fatto. Adesso andremo a giocarcela a Siviglia, siamo la Juve e siamo pronti. Siamo primi in campionato e in corsa in Champions, sono arrabbiato per la gestione della gara nel finale ma questo pari non è la fine del mondo. Non è che stasera non dormirò. I tifosi devono avere fiducia nella Juventus? Se non avessi fiducia in questa squadra chiederei al mister di non giocare più. C’è tanta pressione su di noi, vogliamo vincere il campionato e andare avanti in Champions però con calma. La gente vuole vincere subito ma la Champions non si vince adesso, si vince più tardi. Io ho la massima fiducia in tutti i miei compagni” ha detto il francese.

Marchisio: "Importante non perdere"

Claudio Marchisio dichiara: “Queste sono sempre partite difficili, l’importante era non perdere anche se portare a casa i 3 punti era determinante per la qualificazione. Abbiamo comunque fatto un buon punto, siamo sempre lì, ci sono altre due partite, sulla carta più abbordabili, ma abbiamo fatto una prestazione così così. Squadra stanca? Io non sono stanco perché sono appena rientrato, i miei compagni può essere che abbiano accusato un po’ di stanchezza. Davanti siamo contati, Higuain e Mandzukic hanno dato un grande contributo nelle gare precedenti però dobbiamo cercare di portare a casa questo tipo di partite perché sono fondamentali .”