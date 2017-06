Tanto serio e diligente in campo, quanto fuori dagli schemi quando non indossa la maglia bianconera: Patrice Evra è uno degli insospettabili re dei social e non manca l'appuntamento con Halloween. Musica accesa, travestimento con maschera horror e via con la dab dance: "I love this game, buon Halloween" urla il francese della Juventus, e noi gli crediamo!

Chucky wishes you a happy Halloween i LOVE THIS game hahaahahah #halloween#crazy Un video pubblicato da Patrice Evra (@patrice.evra) in data: 30 Ott 2016 alle ore 12:37 PDT