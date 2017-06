Eurorivali: la Dinamo Zagabria vince a fatica. Benfica, successo e primo posto

Arrivano buone notizie dalla Croazia per la Juventus. La Dinamo Zagabria, prossima avversaria dei bianconeri in Champions League (diretta esclusiva su Premium Sport HD martedì 27 settembre alle 20.45), batte 1-0 la Lokomotiva faticando non poco. Decide la rete di Benkovic al 37' ma Sopic, tecnico a interim dopo le dimissioni di Kranjcar, non può essere soddisfatto per il gioco espresso dalla sua squadra. Deludente la prestazione del talento Coric.



Diversa la situazione del Benfica, che affronterà il Napoli al San Paolo mercoledì 28 settembre alle 20.45 (diretta esclusiva su Premium Sport HD). Le Aquile superano 2-0 il Chaves (imbattuto fino a ieri) e guadagnano il primo posto in classifica grazie ai gol di Mitroglu e Pizzi. Per la formazione allenata da Luis Felipe Vieira è il quarto successo consecutivo. Napoli avvisato.