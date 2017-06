Esplosioni a Dortmund, arrestato un estremista islamico

Una persona legata al terrorismo islamico è stata arrestata dalla Polizia tedesca per l'attentato di martedì sera contro il bus del Borussia Dortmund e un'altra è sotto indagine. Lo ha riferito la portavoce della procura federale tedesca, Frauke Köhler, nel corso di una conferenza stampa a Karlsruhe. I tre ordigni contenevano punte metalliche e avevano una capacità esplosiva di oltre 100 metri: "Per questo possiamo dire per fortuna che non è successo nulla di più grave". Nelle esplosioni era rimasto ferito il difensore Bartra.

17:52 "SIAMO TORNATI PER BARTRA!"

Il tweet del Borussia Dortmund un'ora prima del match

17:45 SOLIDARIETà MONACO

Lo avevano già fatto ieri, si ripetono stavolta. I tifosi del Monaco ricantano: "Dortmund, Dortmund". La differenza è che stavolta il coro parte dopo l'ingresso dei calciatori del Borussia in campo per il riscaldamento.



17:01 BARTRA SULLA MAGLIA DEL MONACO: FOTO-SIMBOLO

16:24 BARTRA SU INSTAGRAM: "STO BENE"

Marc Bartra, rimasto ferito dopo l'esplosione di martedì, è stato operato al polso destro e ha voluto tranquillizzare tutti su Instagram: "Ciao a tutti! Come potete vedere, sto molto meglio. Grazie a tutti per il supporto e i messaggi. Il mio pensiero va ai miei compagni di squadra, ai tifosi e al Borussia Dortmund per la partita di stasera!".

15:20 "TRATTIAMO L'ATTO COME TERRORISTICO"

Altre dichiarazioni del Procuratore Federale Tedesco: "Stiamo trattando l'accaduto come fosse un attacco terroristico, la pista islamica è possibile. Uno dei frammenti metallici dell'ordigno è rimasto bloccato in un poggiatesta, poteva andare peggio".

14:45 BARTRA OPERATO, STA BENE

L'operazione subìta da Marc Bartra per ridurre la frattura al radio del polso detro e rimuovere le schegge di vetro prodotte dall'esplosione è andata nel migliore dei modi. Il dirigente del Borussia Dortmund Reinhard Rauball ha tranquillizzato tutti: "L'intervento è andato nella maniera giusta".

14:37 ESPLOSIVI PROGETTATI PER UCCIDERE

Live Dortmund: dentro gli esplosivi c'erano proiettili di metallo. Chi li ha messi metteva in preventivo di poter uccidere @PremiumSportHD — Dario Donato (@Dario_Donato) 12 aprile 2017

14:05 UN ARRESTATO

12:40 ANCHE I MEZZI PESANTI A DORTMUND

09:00 FERITO ANCHE UN POLIZIOTTO

Oltre a Bartra, anche un poliziotto è rimasto ferito dalle esplosioni avvenute ieri sera vicino l'autobus del Borussia Dortmund, che stava portando la squadra nello stadio della città tedesca. L'agente, che stava scortando in moto l'autobus, ha subito un trauma acustico e uno shock e non è in grado in questo momento di prestare servizio, ha reso noto la polizia di Dortmund in un comunicato. Al momento della detonazione viaggiava davanti al bus.

08:30 LA LETTERA DI RIVENDICAZIONE

Il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung NDR e WDR scrive che sarebbe stata ritrovata una lettera di rivendicazione nei pressi dell'autobus scritta in arabo nella quale si fa riferimento all'attentato contro un mercatino di Natale a Berlino e alle missioni dei Tornado tedeschi in Siria. La lettera inizierebbe con queste parole: "Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso".

08:00 BORUSSIA-MONACO SU PREMIUM CALCIO 1

Borussia Dortmund-Monaco, spostata ad oggi alle 18:45 per le esplosioni che hanno rovinato il bus dei tedeschi nella giornata di martedì, sarà trasmessa su Premium Calcio 1.