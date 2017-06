Emre Mor: "Grazie Cristiano Ronaldo per essere la motivazione per me ogni giorno"

Emre Mor, 19enne turco del Borussia Dortmund, ha postato su instagram e twitter parole al miele per Cristiano Ronaldo, affrontato nella sfida di Champions contro il Real Madrid. "Non sognare la tua vita. Vivi il tuo sogno. Grazie per essere una motivazione per me ogni giorno Cristiano Ronaldo". Il tutto corredato dalla foto dell'abbraccio con il proprio idolo proprio al termine della partita contro i blancos. Il giovane attaccante ha così realizzato il suo grande sogno.

"Don't dream your life. Live your dream." Thank You For Giving Me A Motivation Everyday @Cristiano!.... https://t.co/vmMuL350yv pic.twitter.com/ZkjtOWSa90 — Emre Mor (@Emremor29) 27 settembre 2016