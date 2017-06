Elkann: "Col Barça per la rivincita, contento per i gol di Higuain"

"Con il Barcellona, come con Bayern e Real, sono partite da finale Champions, molto difficili, belle e impegnative. Ma noi vogliamo prenderci la rivincita di Berlino". Così John Elkann in vista della doppia sfida dei quarti di finale contro gli spagnoli: "C'è un numero incredibile di persone che vuole venire a vedere la partita a Torino - dice nell'ambito dell'iniziativa Panorama D'Italia - La Coppa Italia? Molto contento, anche dei due gol di Higuain...".

Il presidente di Exor commenta anche il deferimento del presidente della Juve alla giustizia sportiva: "Ho fiducia nelle istituzioni, convinto della validità di quanto il club e la sua dirigenza hanno fatto, allineato con Andrea (Agnelli, ndr) e le persone con cui lavora nel portare avanti una difesa legittima - ha detto Elkann, che ha poi aggiunto - La verità verrà fuori, dispiace per quanto detto, ma siamo abituati: il rovescio della medaglia di chi vince è essere meno simpatico".

Infine, probabilmente scottato dai due infortuni occorsi a Pjaca mentre era via con la nazionale croata, John Elkann ha voluto mandare un messaggio a Giampiero Ventura: "In bocca al lupo al Ct azzurro, che faccia attenzione ai molti giocatori della Juve e quando li ha in Nazionale li preservi".