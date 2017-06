Dortmund, Sahin piange, Tuchel furioso con la Uefa

Nuri Sahin ha pianto davanti alle telecamere, ma la sconfitta contro il Monaco nell'andata dei quarti di Champions non c'entra nulla. "Anche quando sono entrato non ho mai pensato al calcio". Dortmund è ancora sotto shock per quello che ha vissuto 24 ore prima di scendere in campo, quando sul bus che la portava allo stadio si è sentita forte l'esplosione dei tre ordigni: Bartra è rimasto ferito e tutto sommato se l'è cavata. Come si è visto al Signal Iduna Park, il Borussia non c'era con la testa. "Abbiamo capito cosa significa trovarsi in una situazione del genere - ha detto Sahin - In passato magari vedevamo le immagini in tv, ora lo abbiamo vissuto da vicino".



Tuchel l'aveva detto chiaramente prima della partita, lamentandosi con l'Uefa. "Quando ci hanno detto che avremmo giocato oggi pomeriggio ci siamo sentiti totalmente spaesati e ignorati". Durante la partita, allo stadio, i tifosi hanno esposto uno striscione con la scritta: "Uefa, are you kidding me?", cioè "Uefa, ci stai prendendo in giro?".



Tuchel ha motivato il suo disaccordo con la decisione di giocare: "C'è chi non ha avuto problemi e chi invece sta convivendo con la paura. Speravamo di avere più tempo per fronteggiare una situazione del genere, ma qualcuno in Svizzera ha deciso che dovevamo giocare per forza. Questo non è molto corretto. L'unico pensiero era di giocare. Ci hanno trattato come se al nostro bus avessero tirato una lattina di birra. E invece non sappiamo neanche quale sia stato il motivo dell'attentato".