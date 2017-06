Dortmund, l'Uefa risponde a Tuchel: "Nessuno ha chiesto di non giocare"

"Quando ci hanno detto che avremmo giocato oggi pomeriggio ci siamo sentiti totalmente spaesati e ignorati" aveva accusato il tecnico del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, al termine della gara persa 3-2 contro il Monaco (guarda gli highlights). L'allenatore dei tedeschi, furioso, si era scagliato contro la Uefa, accusandola di anteporre gli interessi economici a quelli dei giocatori: "Speravamo di avere più tempo per fronteggiare una situazione del genere, ma qualcuno in Svizzera ha deciso che dovevamo giocare per forza - ha detto Tuchel - Ci hanno trattato come se al nostro bus avessero tirato una lattina di birra".

Uno sfogo che non ha lasciato indifferente la Uefa, che nella notte ha risposto attraverso Twitter al tecnico del Borussia: "La decisione di giocare mercoledì alle 18:45 è stata presa con il totale accordo di entrambi i club e delle autorità. Siam stati costantemente in contatto con le parti durante la giornata e non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione o informazione che suggerisse che una delle due squadre non volesse giocare".