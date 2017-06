Dortmund, Jordi Alba e Busquest da Bartra

Jordi Alba e Sergio Busquets sono andati a trovare Marc Bartra, ancora in convalescenza dopo l'operazione al braccio destro per le conseguenze dell'esplosione del finestrino dell'autobus colpito prima di Borussia Dortmund-Monaco di Champions. I tre erano compagni ai tempi del Barcellona e sono rimasti in ottimi rapporti, su Instagram Jordi Alba ha postato una foto dell'incontro: "Che bello rivederti, amico mio!".

Qué alegría verte y compartir risas juntos amigo !!! @marcbartra #Busi Un post condiviso da Jordi Alba (@jordialbaoficial) in data: 16 Apr 2017 alle ore 11:51 PDT