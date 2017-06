Dortmund, Burki: "Siamo scioccati, io ero accanto a Bartra..."

Erano pronti allo spettacolo, si sono trovati di fronte al terrore. A raccontarlo è Roman Bürki, portiere del Borussia Dortmund: c'era anche lui sul bus che avrebbe dovuto portare la sua squadra al Signal Iduna Park per il match di Champions League contro il Monaco. Poi tre ordigni hanno interrotto il viaggio: l'esplosione ha causato il ferimento di Marc Bartra. E proprio a fianco dell'ex difensore del Barcellona, trasferito in ospedale, era seduto l'elvetico.



"Siamo partiti dall'hotel alle 19.15 - ha raccontato il portiere al portale svizzero Blick - e abbiamo sentito subito una forte esplosione. Ero seduto in fondo al bus, proprio di fianco a Bartra che si è tagliato con un pezzo di vetro. Ci siamo tutti subito accovacciati e chi ha potuto si è sdraiato a terra. Non sapevamo se fosse successo ancora qualcosa. La polizia è intervenuta rapidamente ed ha messo al sicuro la zona. Ora siamo tutti scioccati, nessuno sta pensando ad una partita di calcio in questo momento".