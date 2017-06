Dortmund, Burki: "Ho ancora paura, non dormo"

E' passata quasi una settimana dall'attacco esplosivo all'autobus del Borussia Dortmund prima della sfida di Champions League contro il Monaco (rinviata poi il giorno successivo) ma Roman Burki non ha ancora superato quel difficile giorno: "Ho ancora paura, non riesco ad addormentarmi: la notte è la parte peggiore delle mie giornate. Non ho più letto niente riguardo all'incidente, ne parlo solo con la mia famiglia".



Lo show va avanti e, almeno in questo caso, il portiere dei tedeschi benedice il calendario fitto di impegni: "Meglio, così non hai quasi il tempo si sederti sul divano e ripensare a quello che è successo. Al termine del match con il Monaco quasi tutti i giocatori si sono messi a piangere, troppe emozioni. Il club ci ha messo a disposizione uno psicologo, penso sia utile".



Infine, Burki ha spiegato com'è cambiata la sua vita dopo i fatti dell'11 aprile: "Non salgo sul bus con la tranquillità di prima, sto attento a tutti i rumori e guardo continuamente fuori dal finestrino. L'unica cosa positiva è che siamo più uniti come gruppo, tra compagni".