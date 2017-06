Dinamo Kiev, Rebrov: "Napoli più forte rispetto alla passata stagione"

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l'allenatore della Dinamo Kiev, Serhiy Rebrov ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue principali dichiarazioni: "Il Napoli ha venduto un grande giocatore come Higuain, ma ne ha acquistati sei, quindi è di certo più forte. Noi comunque siamo pronti e il nostro pubblico ci aiuterà. La Champions League non è l'unico impegno che abbiamo, ma vogliamo onorarlo al meglio. I miei ragazzi sono capaci di giocare un ottimo calcio".



Oltre al tecnico ucraino, è intervenuto in conferenza anche Andriy Yarmolenko, pericolo numero uno per gli azzurri. "Ho visto un paio di partite del Napoli: gli piace tenere il possesso e hanno un ottimo attacco. È una squadra equilibrata, ma in passato il Dnipro ha dimostrato che non è impossibile batterli. Quella gara di Europa League deve essere da esempio per noi. Con il nostro staff studiamo bene gli avversari e siamo sicuri che il Napoli abbia dei punti deboli", così il numero 10 della Dinamo.