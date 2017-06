Difesa bunker e fattore Stadium: Juventus, il triplete non è utopia

Ci mancherebbe altro, la Juve dei sogni è quella in HD, con Higuain e Dybala a regalare emozioni e fare gol, trascinando alla vittoria compagni e tifosi, con il modulo a trazione anteriore, quello a 5 stelle, il 4-2-3-1 che ha esaltato le qualità di tutti i campioni bianconeri, ma poi c’è la sostanza, la concretezza, la solidità soprattutto in difesa. La vera differenza, la Juve la sta facendo proprio lì dietro nonostante l’addio alla linea a tre, a quella BBC Barzagli, Bonucci e Chiellini davanti a Buffon, che sembrava un punto fermo imprescindibile e invece ecco la porta blindata anche con i 4 dietro. E se c’è qualche errore di troppo ci pensa Buffon...



In Champions c’è una Juve che ha fatto in assoluto meglio di tutte le altre squadre qualificate ai quarti. 20 punti conquistati su 24 a disposizione, 1 in più dell’Atletico Madrid, ma soprattutto 2 in più di Barcellona, Bayern Monaco e Real Madrid. A fare la differenze in questa classifica le reti incassate. La Juve è di nuovo prima davanti al solido Atletico Madrid di Simeone che ha subito 4 reti. Per i bianconeri invece appena 2 i gol al passivo in 8 partite. Quello di Tolisso allo stadium nella sfida con il Lione terminata 1-1, e quello del Siviglia, ininfluente ai fini del risultato, al Sanchez Pizjuan con la Juve poi vincente 3-1 in rimonta.



La difesa fa la differenza anche in serie A con 19 gol incassati in 28 partite, 6 in meno della seconda in questa graduatoria, la Roma. Poi c’è lo stadium che contro il Porto ha festeggiato la 150esima partita ufficiale, con numeri impressionanti. 119 le vittorie, solo 5 le sconfitte, 1 sola in Champions con il Bayern Monaco. 320 gol fatti, appena 85 subiti. Porta blindata, Fattore Stadium e i gol dei campioni, l’assalto al triplete non sembra più un’utopia.

Fabrizio Ferrero