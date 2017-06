De Sanctis primo italiano a giocare la Champions con cinque club diversi

Scendendo in campo con la maglia del Monaco nella partita persa contro il Bayer Leverkusen, Morgan De Sanctis si è parzialmente consolato conquistando un singolare record: il portiere è diventato il primo calciatore italiano a giocare una partita di Champions League con cinque maglie di club differenti. De Sanctis ha infatti vestito le maglie di Udinese, Siviglia, Napoli, Roma e appunto Monaco in Champions nel corso della sua carriera, una piccola soddisfazione per l'estremo difensore 39enne.