Dani Alves: "Juve, gioca con allegria e passione. Io sono ancora un giovanotto"

Alla vigilia della finale di Champions League Dani Alves ha parlato in esclusiva ai microfoni di Premium Sport. Ecco le parole dell'esterno brasiliano della Juventus.



"Lavoriamo tantissimo e penso che questo sia il segreto più importante di ogni professione, quello che ti fa arrivare in fondo. Manca ancora un passo per scrivere la storia e non dobbiamo sprecare questa opportunità. Non penso al 2015 perché giocavo per un'altra squadra. Quando si arriva a questo appuntamento c'è grande voglia, partite simili non si disputano tutto l'anno".



"Se servono cuore, testa o gambe in base a quello che ho vinto in passato? Non serve un c..., il passato non serve a niente. L'unica cosa che conta è portare la coppa a casa domani".



Dani Alves quindi è intervenuto in conferenza stampa insieme a Buffon e Allegri.



"E' qualcosa di molto speciale poter vivere questa giornata a fianco di grande campioni disputando ancora una volta una finale di Champions con tutto il mondo del calcio che si ferma. Siamo dei privilegiati e dobbiamo goderci il momento a prescindere da chi sia l'avversario e dobbiamo fare in modo che domani sera sia una serata ancora più speciale".



"La vita mi ha portato qui, in questa squadra per cercare di vivere un sogno che ho già vissuto in altre occasioni, sono qui per ondividere questo sogno. Un giocatore della grandezza di Buffon deve vincere un trofeo di questo tipo. Vincerlo o non vincerlo non cambierebbe molto alla sua carriera ma aggiungerebbe qualcosa. Quando sono arrivato ho detto che non stavano facendo firmare il contratto a una stella ma a un lavoratore che metteva a disposizione la sua esperienza. Con il lavoro e l'impegno siamo arrivati qui: per realizzare questo sogno dobbiamo fare ancora qualcosa di più. Dobbiamo cogliere l'opportunità per entrare nella storia. Far vincere a Buffon la coppa prima che si ritiri dal claico per me sarebbe un grande onore".



"Dormo benissimo come tutti i giorni, quello che consiglio ai miei compagni è di dormire ma non sono nessuno per insegnare qualcosa a persone che hanno vinto tanto. Sono un eterno apprendista, un principiante, cerco di imparare tanto dai miei colleghi. Questa è la forza del nostro gruppo: condividiamo il nostro vissuto e le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato. Siamo una squadra con tanti giocatori di capacità individuali ma è il gruppo a fare la differenza"



"Terza tripletta in caso di vittoria domani? Sono statistiche, però per me non serve molto pensare a queste cose. Tutti i giorni è importante fare qualcosa di nuovo, scrivere una pagina nuova della storia. Sono solo un giocatore che cerca di vincere, il nostro obiettivo è più grande di tutto questo. La cosa fondamentale per me è fare star bene i miei compagni. Bisogna portare a casa la coppa e far felice i tifosi. Rispettiamo l'avversario ma non abbiamo paura".



"Sarebbe bello battere il Real anche con la maglia della Juve. Loro non sono necessariamente favoriti. Non è uno scontro tra me e il Real Madrid, ma fra due grandi squadre. Abbiamo tanti giovani che hanno fame di vincere. La Juve ha vinto l'ultima volta 20 anni fa, nel '98 si dice che il gol di Mijatovic fosse in fuorigioco, per questo la Juve sente la gara in maniera particolare. Giocheremo con energia e positività: questo è lo spirito con cui scenderemo in campo".



"Avete fatto tante domande sull'età ma noi siamo dei giovanotti, ci divertiamo ancora, non importa la nostra età. Serve affrontare il momento con allegria e passione, non dobbiamo sentire la passione e l'ansia: non si vince con la foga ma con altre qualità. Non bisogna cambiare l'atteggiamento che ci ha portato qui a Cardiff: vincere sarebbe il coronamento di uno sforzo durato una stagione intera: il presidente amerebbe sfilare con la coppa. speriamo possa succedere".