Dani Alves e la scomparsa di Astori: "Muoiono anche tanti bambini"

Numerosissimi sono stati i messaggi rivolti dal mondo del calcio ad Astori, scomparso nella notte tra sabato e domenica. Anche Dani Alves, nella conferenza pre-Real Madrid, ha voluto salutare il difensore della Fiorentina ma in 'maniera particolare': "Non ne siamo stati turbati più di tanto perché non lo conoscevamo molto. Sono addolorato per la sua famiglia. Penso che Davide abbia fatto quel che doveva in questo mondo caotico e che ormai sia in un mondo migliore".



Il laterale del Psg è poi andato avanti nella sua riflessione e dalle sue parole è emerso un certo distacco rispetto alla tragedia: "Nel mondo però ogni giorno muoiono di fame migliaia di bambini che non ricevono altrettanta attenzione. E sono invece altrettanto importanti. Tutti dobbiamo morire prima o poi perché siamo di passaggio. Magari siamo tristi, ma non di certo come i suoi familiari".