Dani Alves: "Barcellona, ti manco. Alla Juve sono troppo seri..."

C'è stato un momento, durante la stagione, in cui sembrava che Dani Alves, al di là dei problemi fisici, si fosse rivelato un acquisto sbagliato. Poi ha segnato quel gol al Porto, è tornato a giocare spesso titolare e ai tifosi della Juve quei continui post buffi sui social network hanno smesso di dare fastidio. Prendere o lasciare, del resto: Dani Alves è questo. E lo ha precisato anche in un'intervista a Fifa.com alla vigilia della sfida con la sua ex squadra, il Barcellona. Ecco gli stralci principali.



"Devo dire che non mi sentivo più a mio agio al Barça, le cose erano cambiate a livello di club, mi sentivo sempre sotto attacco, si diceva che ero quello che doveva andare via e mi sono stancato. Ho deciso di prendere un'altra direzione e cercare altrove la felicità"



"Sono sicuro che al Barcellona manco: penso mi abbiano apprezzato come professionista ma anche come qualcuno che era bello avere in giro, portavo un po' di gioia nello spogliatoio. Mi hanno detto che la cosa che gli manca di più di me è il mio modo di essere, quanto fossi felice, dicono che sono unico".



"In Italia i compagni di squadra possono essere un po' più seri e non molto espressivi ma io sono l'opposto. Mi sento un po' limitato in questo senso ma è una sfida e penso di avere tanto da offrire alla Juve".