Dal 2019 le finali di Champions ed Europa League nella stessa settimana

Dal 2019 le finali di Champions League ed Europa League si disputeranno nella stessa settimana, al termine dei campionati nazionali. E' questa la novità introdotta dal Comitato Esecutivo Uefa che si è riunito oggi a Helsinki in vista del 41° Congresso Ordinario.



L'atto conclusivo dell'edizione 2018/19 dell'Europa League andrà in scena mercoledì 29 maggio 2019 mentre quello di Champions sabato 1 giugno. Le sedi dei due appuntamenti resteranno comunque differenti: non si giocherà nello stesso stadio.



Un'altra innovazione dunque dopo la riforma della Champions per il triennio 2018-2021 che porterà le prime quattro squadre dei primi quattro campionati europei nel ranking direttamente ai gironi.