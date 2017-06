Da un Ronaldo all'altro: meglio CR7?

Se in questi anni il paragone tra calciofili è sempre stato tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con Ronaldo - quello brasiliano - inserito in questi discorsi solo da qualche "temerario" non impaurito dal poter scalfire il mito del Fenomeno, ora la domanda si pone con molta più forza e credibilità: è meglio la versione portoghese o quella brasilera?



Alla fine è sempre questione di gusti, ogni risposta ha i suoi buoni motivi e le sue giuste critiche e, alla fine, potrebbe pure non esserci una risposta per due che hanno scritto la storia del Real Madrid e del calcio: l'ex Inter e Milan era più punta, aveva più talento ma era pure più indolente ed è stato bersagliato dagli infortuni mentre il numero 7 blancos del momento è un atleta bionico, dalle statistiche spaventose ma costruitosi "a tavolino" con cura maniacale. Ronaldo ha unito classe e potenza, segnato gol da slalomista e fatto impazzire le difese italiane oltre ad aver creato per primo un marchio - R9 - che poi ha anche ispirato la sigla CR7 ma con i club ha vinto pochino, il fuoriclasse di Funchal fattura come un'azienda, schiaccia record individuali come noccioline ed ha pure colmato la lacuna dei successi in Nazionale con l'Europeo 2016.



Arrigo Sacchi, dopo Real-Atletico 3-0, si è sbilanciato: "Il Fenomeno aveva più talento ma era un solista, io l'avrei lasciato agli altri perché rovina l'armonia di una squadra". Punto di vista legittimo da parte di un allenatore (e non è stato neanche l'unico nella storia, vedi Cuper). Per chi vede il calcio come semplice tifoso sono discorsi diversi, conta anche la pancia, l'emozione. Ronaldo o CR7: una risposta c'è? Dite la vostra!

NUMERI A CONFRONTO

RONALDO: 285 gol in 443 partite con Cruzeiro, Psv, Barcellona, Inter, Real, Milan e Corinthians. 98 presenze e 62 gol in Nazionale. Due palloni d'Oro, due Mondiali vinti con il Brasile. Tre scudetti (Mineiro, Paulista, Liga), due coppe del Brasile, una coppa d'Olanda, due Supercoppe di Spagna, una coppa di Spagna, una Coppa delle Coppe, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale

CRISTIANO RONALDO: 517 gol in 683 partite con Sporting Lisbona, Manchester United e Real. 138 presenze e 71 gol in Nazionali. Quattro palloni d'Oro, un Europeo vinto con il Portogallo. Quattro scudetti (Premier League e Liga), una Supercoppa di Portogallo, una Coppa d'Inghilterra, due coppe di Lega inglese, due Community Shield, due coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 3 Coppe del mondo per club, 1 Supercoppa Uefa.