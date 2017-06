Cska Mosca: l'Uefa squalifica per 2 anni Eremenko, trovato positivo alla cocaina

L'Uefa ha squalificato per due anni il centrocampista finlandese Roman Eremenko, ex giocatore dell' Udinese e del Siena, trovato positivo alla cocaina. Il test era stato effettuato dopo la partita di Champions League dello scorso settembre fra il Cska Mosca, club del giocatore 29enne, contro il Leverkusen, partita terminata 2-2.



Lo stop decorre dal 6 ottobre, data in cui Eremenko era già stato sospeso in via cautelativa. La Federcalcio continentale precisa infine che la decisione può essere appellata entro tre giorni dal ricevimento delle motivazioni scritte. Eremenko ha giocato in Italia per tre stagioni di serie A, tra Udinese e Siena, dal 2005 al 2008.