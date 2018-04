Cristiano Ronaldo: "Il mio gol più bello proprio alla Juve"

"Anche io non ho parole". Cristiano Ronaldo si ferma davanti alle telecamere della tv tematica del Real Madrid e la prima cosa che fa il giorno dopo il capolavoro dello Stadium è abbozzare un sorriso. In realtà le parole le ha e sono più o meno quelle che aveva detto anche all'Uefa, a caldo. La differenza è che il fuoriclasse portoghese, stavolta, è "costretto" a soffermarsi sulla sua magia.



"La verità è che è stata una partita molto bella da parte della squadra, poi la gente sta parlando soprattutto del mio secondo gol:. Una volta ho segnato così con la nazionale, l'arbitro non lo vide, ma la palla toccò il palo ed entrò. Fu molto simile, ma questo è stato più bello. spettacolare, resterà nella mente., è stato sicuramente il mio gol più bello"."Come molti hanno detto, provavo questo gol da tempo: mi è venuto in mente di farlo in quel momento e ho colpito bene. Bisogna sempre provare. L'applauso dello Stadium è stato uno dei momenti più belli della serata, in uno stadio come quello...sin da quando ero piccolo e devo rigraziare tutti gli italiani che mi hanno applaudito". Lo fa ancora in italiano con un eloquente "Grazie".