Cristiano Ronaldo, 100 gol in competizioni Uefa

"Non so chi dubiti di me: chi mi segue e vuole bene a Cristiano, non ha dubbi". Che CR7 parli di sé in questo modo e in terza persona non è certo una novità. Un po' come il fatto che abbia segnato in Champions League: certo, quest'anno lo aveva fatto solo due volte prima della notte magica di Monaco di Baviera, ma in una sola partita si è fatto perdonare il lungo digiuno durato 659 minuti. Doppietta e cifra tonda raggiunta: 100 gol in tutte le competizioni Uefa per club.



Bayern-Real l'ha decisa lui. Ha segnato, ha fatto espellere Javi Martinez, ha esaltato Neuer prima di "bucargli" le mani. "Leggenda eterna", è il titolo di As, il quotidiano più vicino al Real Madrid. Ma non è un'esagerazione. All'indomani del crollo del Barcellona a Torino, con Messi migliore in campo tra i blaugrana ma alla fine travolto insieme ai compagni, la risposta di CR7 in mondovisione ha spiegato perché ha vinto lui l'ultimo Pallone d'oro e magari anche perché il Real è davanti al Barça in classifica in campionato. Dybala permettendo, Cristiano si avvia verso un altro trionfo.