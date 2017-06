Crisi Manchester City, sei partite senza vittorie: record negativo dal 2008

Più che una trasformazione si tratta di una preoccupante involuzione. Il Manchester City non sa più vincere: dopo una partenza lanciata la squadra di Pep Guardiola ha bruscamente rallentato. Con la sconfitta all'Old Trafford nella Coppa di Lega sono salite addirittura a sei le gare senza successi dei Citizens, stabilendo un record negativo sia nella carriera del loro manager che nel loro stesso recente passato (non accadeva dal 2008). Né sulla panchina del Barcellona nè su quella del Bayern Monaco, Guardiola aveva mai vissuto un digiuno di successi così prolungato, iniziato ormai più di un mese fa.



La trasferta di Champions League a Glasgow, contro i Celtic, appare oggi uno spartiacque nella stagione del City. Reduce da 10 successi consecutivi, quella sera gli ospiti erano stati costretti a rincorrere gli scozzesi per tre volte. Era finita in parità (3-3), ma per la prima volta era emerso quello che nelle gare successive sarebbe diventata una costante negativa nelle prestazioni dei Citizens, la fragilità difensiva. Nelle ultime sei uscite sono stati addirittura 12 le reti subite, alcune con la complicità del nuovo portiere Claudio Bravo, la maggior parte a causa di un reparto dalla qualità non eccelsa nei singoli, che ancora non hanno metabolizzato le direttive tattiche di Guardiola.



Se la difesa balbetta, l'attacco non è da meno, con due soli gol negli ultimi 450'. Tre pareggi e altrettante sconfitte, tutte pesanti perché subite contro squadre dirette rivali tra campionato ed Europa: Tottenham, Barcellona e Manchester United. Fatta eccezione per il passo falso in Coppa di Lega contro la squadra di Josè Mourinho, affrontata con le seconde linee, le altre due battute d'arresto sono giunte al termine di prestazioni chiaramente inferiori a quelle degli avversari, a conferma che per coltivare ambizioni di vertice il City deve crescere, e ancora molto. Un lungo apprendistato che però non sembra preoccupare più di tanto Guardiola, che difende la sua squadra da quelle che ritiene critiche eccessive: "Non eravamo dei fenomeni quando vincevamo 10 partite di fila, non siamo brocchi oggi. La verità è che mi aspettavo che arrivassero prima o poi queste difficolta', ma so anche che le supereremo".