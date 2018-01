Coppa Campioni, i tifosi dell'Everton ricordano l'Heysel

I tifosi dell'Everton hanno ricordato la tragedia dell'Heysel durante il match di FA Cup contro il Liverpool: appiccicati adesivi nei seggiolini del loro settore per attaccare i Reds.



"(il Liverpool, ndr) Offeso da tutto ma non si vergogna di niente" si legge assieme a una doppia scritta in italiano e in igilese: "Noi ricordiamo il 39" poiché il 29 maggio del 1985 furono 39 le vittime di quella finale di Coppa dei Campioni. Sull'adesivo i loghi di Everton e Juventus, vincitore di quella coppa.



I tifosi dei Toffees, inoltre, hanno abbandonato il settore ospiti al minuto 39 della partita poi vinta dal Liverpool 2-1.