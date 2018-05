Contatto Benatia-Vazquez, Collina: "Rigore anche con la VAR"

Un mese e mezzo dopo, con il Real Madrid ormai campione d'Europa, si torna a parlare del contatto Benatia-Vazquez che portò al rigore con cui i blancos eliminarono la Juventus nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.



La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Pierluigi Collina: "L'episodio fa ancora discutere sul piano tecnico: la discrezionalità dell'arbitro in una situazione come quella diventa determinante. Se ci fosse stata la VAR probabilmente Oliver l'avrebbe consultata e avrebbe confermato la decisione presa sul campo".



Il designatore Uefa parla anche dell'introduzione della tecnologia in Champions: "Ceferin non ha detto di essere contrario, la posizione è diversa: non siamo ancora pronti. Stiamo lavorando per renderla operativa, nei Mondiali 2018 in Russia ci sarà perché la Fifa è partita prima. Comunque reputo la stagione dei fischietti europei positiva, ci sono stati più errori del previsto ma abbiamo preso nota di tutto".