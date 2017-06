Classifica all time Champions: Real Madrid sul trono, Juve prima tra le italiane

Il Real Madrid era il club più vincente con la 'vecchia' Coppa dei Campioni, e dopo aver conquistato il titolo altre cinque volte dal 1993, i campioni in carica sono al primo posto anche nell'era della Champions. Ma non di molto. Dopo quasi 25 anni e oltre 220 partite a testa, appena cinque punti separano le merengue dai rivali storici del Barcellona in questa classifica non ufficiale pubblicata oggi dall'Uefa. La differenza potrebbe essere colmata già prima delle semifinali di questa stagione. Sul gradino più basso del podio c'è il Bayern Monaco, davanti al Manchester United, all'Arsenal e alle prime due italiane: la Juventus (sesta) e il Milan (settimo).



Per trovare un'altra squadra italiana bisogna scendere all'11.mo posto (Inter), mentre ancora più indietro si trovano Roma (24.ma), Lazio (35ma), Fiorentina (46.ma), Parma (85.mo) e Udinese (98.mo). La squadra di De Laurentiis, pur indietro in graduatoria, guida la classifica 'italiana' per percentuali di vittorie (55%, con 11 vittorie su 20 partite), meglio di Inter (47,6%, 50 su 105), Juventus (47,2%, 77 su 163) e Milan (44,5%, 74 su 165). Ultima, tra le italiane, la Roma (32,9%) che pure vanta più partite al suo attivo (26 su 79): hanno fatto meglio dei giallorossi Fiorentina (42,3%, 11 su 26), Lazio (38,6%, 17 su 44), Parma (33,3%, 2 su 6) e Udinese 33,3% (2 su 6).



In questi 25 anni, il Real Madrid è la squadra che ha giocato più' partite (231), vinto più gare (136) e segnato più gol (483), ma ha anche subito più reti delle altre (247). Lo United è uno specialista dei pareggi (54), mentre il Porto ha lo spiacevole record di sconfitte, piccolo prezzo da pagare per chi si qualifica tante volte nel corso degli anni. Piccola curiosità: Real Madrid e Barcellona hanno la stessa differenza reti (+236), anche se i catalani svettano nella classifica per percentuale di vittorie (59%, 131 vittorie in 222 partite), davanti al Real (58,8%, 136 vittorie in 231 partite), Bayern (54,3%, 118 su 217) e United: (52,9%, 109 su 206). Di seguito le prime 25 posizioni (l'Uefa ha assegnato 2 punti per vittoria),.