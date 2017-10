City, Yaya Touré: "Mi preoccupa la carica del San Paolo: non ti lascia indifferente"

Il Manchester City torna a Napoli a distanza di quasi 6 anni: il 22 novembre 2011 l'allora squadra allenata da Walter Mazzarri vinse 2-1 grazie alla doppietta di Cavani. Yaya Touré era in campo dall'inizio e in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ricorda il precedente contro gli azzurri: "La cosa che m’impressionò di più fu il pubblico. Un tifo caldissimo, spettacolare. Il San Paolo è uno stadio che non ti lascia indifferente, neppure da avversario. Un sostengo come quello del pubblico di Napoli dà maggiore forza a una squadra. Non mi intimorisce da giocatore del City, ma mi preoccupa per la carica che dà alla formazione di casa. Nei momenti di difficoltà suppoter così possono essere determinanti".



Il centrocampista ivoriano spende belle parole anche per la formazione di Sarri: "Il Napoli offre uno dei migliori calci d'Europa e batterlo all'andata è stato uan nota di merito. Il suo allenatore, Maurizio Sarri, viene considerato un innovatore del calcio italiano e per ciò che ho visto quella sera è una definizione giusta. Aggiungo, però, che il football italiano è sempre stato competitivo: quattro titoli mondiali sono un biglietto da visita eloquente".



E In Italia Yaya Touré avrebbe potuto giocare visto che nel 2015 sembrava possibile un suo trasferimento all'Inter di Mancini: "In passato ci sono stati diversi contatti con il calcio italiano, ma poi ho seguito strade diverse e importanti come quelle del Barcellona e del Manchester City. In futuro? Mai dire mai nella vita".