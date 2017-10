City, vietate le cinture per i supporter a Napoli: "Decisione folle"

Cinture vietate per i tifosi del City che domani sera si recheranno al San Paolo per assistere alla sfida di Champions con il Napoli. Il club campano, secondo quanto riferisce il Daily Mail, ha preso questo provvedimento in seguito a quanto avvenuto all'andata quando otto supporter azzurri avevano utilizzato anche le cinture per aggredire alcuni tifosi del Manchester in un pub nei pressi dello stadio Etihad.



Dall'Inghilterra Kevin Parker, segretario generale del Manchester City Supporters Club, ha fatto sentire la sua voce contro il divieto: "È una decisione ridicola e assolutamente folle. So che ci sono stati dei problemi coi tifosi del Napoli all'andata, che brandivano le cinture come un'arma, ma perché adesso dovrebbero vietarle ai tifosi del City? Sembra che in Champions succeda sempre qualcosa con noi. Prima ci hanno proibito di fischiare, poi ci hanno vietato di entrare in uno stadio e ora ci impediscono di indossare le cinture".



"Vorrà dire che i tifosi del City dovranno mangiare e bere di più per evitare di perdere i pantaloni e, se non altro, passeranno più velocemente ai controlli di sicurezza dell'aeroporto di Manchester" ha aggiunto con ironia Parker.