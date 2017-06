City, Gundogan svela: "Guardiola? E' posseduto dai dettagli"

“Pep lo conosciamo tutti: è posseduto dai dettagli. Si ha la sensazione che ha così tante idee da volerci trasmettere che a volte si fatica a stargli dietro. Ci vuole un po’ per capirlo. Però miglioriamo di settimana in settimana, ci divertiamo di stare con lui”.

Sono parole al miele quelle spese da Ilkay Gündogan durante la presentazione della nuova maglia della Germania a Düsseldorf per il suo nuovo allenatore, che in estate ha fatto di tutto per portarlo a Manchester: “Devo essere sincero – ha detto Gundogan –, sono sorpreso di come sto: sono arrivato in Inghilterra da infortunato e sono stato fermo diverse settimane, ho saltato momenti importanti della preparazione, eppure ho trovato il ritmo partita in fretta. Sono sorpreso di essere arrivato in queste condizioni in così poco tempo, ma ho ricevuto il giusto sostegno dal club. Qui mi sento particolarmente bene”.

E in campo si vede eccome, dato che nelle sue prime 11 partite con i citizens il tedesco ha già segnato 5 gol, migliorando di netto le sue statistiche rispetto ai tempi di Dortmund: “Klopp a Liverpool sta facendo un lavoro eccezionale - ha detto - Ha il vantaggio di non giocare le coppe, quindi può prepararsi meglio. Spero non sia così vincente come lo è stato a Dortmund, ma per il resto incrocio le dita per lui”.