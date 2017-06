City, Guardiola smentisce Nasri: "Più fai sesso, più rendi in campo"

Pep Guardiola smentisce Samir Nasri. Il francese ex Manchester City (ora al Siviglia) aveva recentemente dichiarato come il tecnico spagnolo, tra le regole da seguire in previsione di un miglior rendimento in campo, avesse incluso anche il non avere rapporti sessuali dopo mezzanotte perché non aiuterebbe il corretto riposo.



In conferenza stampa, però, Guardiola ha replicato: "Visto che nessuno mi chiede delle parole di Nasri, ne parlo io: non si può giocare bene al calcio se non si fa sesso con il proprio partner e quindi non vedo come avrei potuto proibire una cosa del genere". Lo spagnolo ha anzi rincarato la dose: "Più sesso i giocatori fanno, più riusciranno a rendere". Caso chiuso.