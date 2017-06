City, Guardiola contro l'agente di Touré: "Se l'agente non si scusa, Yaya non giocherà più"

Nuovo capitolo nella guerra - non più tanto fredda - dialettica tra l'entourage di Yaya Tourè e Pep Guardiola: "Se non chiederà scusa - le parole del tecnico del Manchester City -, non giocherà mai più". Lo spagnolo ha voluto rispondere così alle critiche lanciate dall'agente dell'ivoriano dopo l'esclusione di Yaya dalla lista di Champions League: "Guardiola lo sta umiliando".



L'allenatore dei Citizens ha spiegato la scelta di escludere il numero 42 dall'Europa: "E' stato difficile, ma non posso accettare che un agente dica queste cose pubblicamente. Chissà cosa sarebbe successo se il mio agente avesse detto queste cose nei confronti di Crujiff quando giocavo nel Barcellona... Se Seluk ha dei problemi, parli col club".



Intanto, Touré ha ufficializzato l'addio alla Costa d'Avorio: "Devo passare il testimone ai più giovani. Dopo 14 anni di livello la mia avventura in Nazionale è finita. Ringrazio tutti i miei tifosi".