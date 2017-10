Chelsea, nostalgia Morata: "Non avrei mai lasciato la Juve"

Martedì sera la Roma ospita il Chelsea per la quarta giornata di Champions League in un big match che può decidere le sorti del girone (in diretta in esclusiva su Premium Sport) e i giallorossi si troveranno due vecchie conoscenze del nostro calcio, Antonio Conte e Alvaro Morata, che ha recuperato dall'infortunio.

Come confessato durante un'intervista con la Gazzetta dello Sport, Italia per Morata vuol dire soprattutto Juventus: "Sono state due stagioni fantastiche. Sono arrivato che ero un ragazzo, sono andato via che ero un giocatore vero. L’Italia per uno spagnolo è il Paese migliore in cui vivere. Non sarei mai andato via dall’Italia e dalla Juve". E infatti l'attaccante dei Blues non esclude affatto di poter tornare un giorno, anzi: "Mia moglie vorrebbe vivere in Spagna, io in Italia - ha detto - Di Londra mi affascinano la multietnicità, la convivenza di culture e religioni, ma non ci vivrei a lungo. Troppa grandezza, troppo stress, troppa metropoli".

L'attaccante spagnolo racconta poi del ritorno al Real Madrid, club in cui è cresciuto: "C’erano degli accordi contrattuali da rispettare. La delusione è stata enorme: mi sono ritrovato al punto di partenza. Mi hanno trattato come il ragazzo che ero prima delle due stagioni italiane". Le cose invece sembrano andare decisamente meglio al Chelsea, dove l'ex Juve è titolare inamovibile: "Sono venuto qui perché c’era un allenatore come Antonio Conte. Abbiamo cominciato a parlare di un mio eventuale trasferimento la scorsa primavera. È esigente, ma valorizza al meglio le doti di un calciatore. Si vede che ha respirato l’aria di un grande club, prima da giocatore e poi da allenatore".

Non solo la Juventus però nei pensieri di Morata, che nella gara di Stamford Bridge è rimasto molto impressionato dalla Roma: "Hanno fatto una grande partita a Londra. Avrebbero meritato di vincere. Per fortuna ci è andata bene, ma rispetto all'Atletico ha qualcosa in più. Dzeko è un campione, il primo gol è stato un capolavoro".