Chelsea, Conte: "Siamo in emergenza, sbagliato cambiare sistema"

Il Chelsea pareggia 3-3 con la Roma e resta in testa alla classifica del proprio gruppo. Ma il suo allenatore, Antonio Conte, si presenta ai microfoni di Premium Sport facendo autocritica e lanciando una frecciatina alla società. Ecco le sue principali dichiarazioni.



"Abbiamo sofferto, la scelta di cambiare sistema non ha pagato, ci ha tolto tutte le certezze e le conoscenze che ha questa squadra. Abbiamo giocato in modo improvvisato subendo il pressing della Roma. Non siamo stati propositivi, nonostante il fatto che abbiamo segnato due gol. Colpa mia. A volte cambi per ovviare a soluzioni di emergenza, volevo rinforzare il centrocampo spostando David Luiz, penso che questo non abbia pagato".



"Da inizio precampionato giocano sempre gli stessi, abbiamo tre infortunati, non 7-8, eppure, nonostante questo, siamo in emergenza. A volte devo tutelare qualcuno. Sia David Luiz che Bakayoko hanno chiuso con problemi, spero non siano gravi".



"Nonostante tutto abbiamo pareggiato con un’ottima Roma, è un buon risultato. Quando ho fatto entrare Willian e Pedro, ho cercato di riportare il nostro sistema di gioco. Prima eravamo improvvisati. È la cosa che mi è piaciuto meno, a me piace fare la partita anche se perdo. Ringrazio i miei giocatori che sono stati grandi altrimenti la partita l’avremmo persa".