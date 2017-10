Chelsea, Conte: "Roma con più fame di noi, sono deluso"

La delusione c'è e Antonio Conte non la nasconde. Il suo Chelsea ha perso 3-0 a Roma e solo l'1-1 dell'Atletico contro il Qarabag lo mette ancora davanti nei pronostici. Ecco le dichiarazioni del tecnico a Premium Sport.



"Penso che il primo tempo sia stato molto positivo, siamo stati sfortunati, potevamo andare in vantaggio dopo 30 secondi e abbiamo subito il primo gol, poi abbiamo creato diverse chance e ne abbiamo sbagliate alcune facili. Da parte mia e da parte di tutti ci deve essere grande delusione per il secondo tempo. La Roma ha dimostrato più fame e voglia di combattere e ha meritato di vincere".



"Del risultato del Qarabag interessa zero, dobbiamo pensare a come evitare secondi tempi di questa portata e a come inserire più velocemente possibile i nuovi giocatori. Non sembrava una mia sqiadra? Ci devo mettere la faccia sempre. È stato un brutto secondo tempo sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo capire che la pagnotta ce la dobbiamo guadagnare, che le zolle vanno alzate, dobbiamo lavorare se vogliamo andare avanti in Champions"