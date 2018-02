Chelsea, Conte: "Partiamo sfavoriti ma non battuti"

Difficile quanto stimolante, così Antonio Conte presenta la doppia sfida contro il Barcellona, accettando per il suo Chelsea il ruolo di "sfavorito". Appena quattro vittorie nelle ultime 12 partite (in tutte le competizioni), solo nell'ultima settimana i Blues sembrano essere tornati in carreggiata, ma contro la capolista della Liga servirà un'impresa: "Giocare partite di questa importanza contro squadre così forti deve essere di grande stimolo per noi - le parole di Conte - È un tipo di incontro che ci deve trasmettere grande entusiasmo. Dobbiamo essere impazienti ed eccitati, soprattutto perché affrontiamo il Barcellona".

Se il Chelsea non perde contro i catalani da sette confronti, la squadra di Valverde ha subìto una sola sconfitta in tutta la stagione. Allo Stamford Bridge non ci sarà Philippe Coutinho, inutilizzabile in Europa, mentre tra i Blues mancherà Tiemoue Bakayoko. Ma i riflettori saranno inevitabilmente puntati su Lionel Messi, che pure non ha mai segnato al Chelsea in otto tentativi: "È il miglior giocatore al mondo, capace di fare la differenza in ogni momento della partita", i complimenti di Conte, estesi a tutto il Barcellona: "Dovremo giocare la partita perfetta. Sulla carta sono loro i favoriti, perché sono una delle squadre migliori al mondo".

Complimenti ricambiati da Ernesto Valverde, che non ha lesinato apprezzamenti al suo collega-avversario. "Antonio Conte è uno dei migliori allenatori del mondo - il giudizio del tecnico blaugrana - le sue squadre sono tatticamente perfette, sanno sempre cosa fare in ogni momento." Perché Valverde non crede in un Chelsea ridimensionato. "E' una squadra molto fisica con giocatori abili in contropiede. Sarà una partita complicata, ma noi vogliamo andare avanti in Champions", ha concluso il tecnico spagnolo.