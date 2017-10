Chelsea, Conte: "Morata può giocare, De Rossi grande uomo"

Dopo due brutti ko in campionato il Chelsea di Antonio Conte si rituffa sulla Champions League, dove comanda il suo girone a punteggio pieno e ha l'occasione di fare un balzo importantissimo verso la qualificazione battendo la Roma dell'amico Di Francesco: "È un buon momento per giocare subito - ha detto Conte - Sarà importante la Champions, la Roma è una buona squadra. Ha pareggiato contro l'Atletico e vinto contro il Qarabağ. Sappiamo che hanno buoni giocatori”.

Alcuni di questi giocatori l'ex ct li conosce benissimo per averli allenati in Francia all'ultimo Europeo: "Ho avuto la fortuna di allenare De Rossi, Florenzi ed El Shaarawy, di fare un percorso incredibile. De Rossi è un grandissimo giocatore che ha voluto rimanere a Roma in tutta la sua carriera, come Totti, dimostrando non solo di essere grandi giocatori ma grandi uomini. Ho apprezzato tanto le sue doti, come quelle di Florenzi e El Shaarawy. Avrò piacere nell'abbracciarli, difficile considerarli degli avversari. Nei 90' però lo saranno, però non li vedrò mai in generale come avversari. Sono grandi ragazzi, avranno sempre il mio grazie per quello che mi hanno dato in Nazionale e per l'Europeo ricco di emozioni”. L'Italia si gioca l'accesso a Russia 2018 con la Svezia, che Conte aveva battuto durante la sua esperienza sulla panchina azzurra: "Mi auguro sia di buon auspicio. Sono partite da dentro o fuori, ci sarà pressione ma ho grande fiducia. Da italiano sono sicuro che andremo ai Mondiali”.

Poi si torna sulla partita di Stamford Bridge: "Ovviamente c'è pressione. La Roma è una grande squadra e quindi c'è pressione. Certo, giocare contro un'italiana è difficile perché hanno un ottimo sistema di gioco. Ultimamente abbiamo avuto tanti infortuni, è normale perché quando giochi sempre con gli stessi rischi. In più considerate che molti di questi giocatori giocano per la prima volta 3 partite in una settimana, come Kanté, Alonso, Moses, Morata...". A proposito dell'attaccante ex Juve, Conte ha dichiarato: "Sta in condizione per la gara di domani, si è allenato con noi, è uno di quelli che potrebbe giocare”.