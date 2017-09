Champions, Zwayer arbitra Shakhtar-Napoli: nessun precedente con gli azzurri

Sarà Felix Zwayer ad arbitrare Shakhtar Donetsk-Napoli, valida per la prima giornata del gruppo F di Champions League mercoledì sera alle 20:45 (diretta tv esclusiva su Premium Sport HD). Il fischietto tedesco sarà coadiuvato agli assistenti Schiffner e Achmuller, dagli addizionali di porta Siebert e Stegemann, e dal quarto uomo Foltyn.



Per Zwayer è la sesta partita di Champions e il primo incrocio con gli azzurri di Sarri. Non il primo con una squadra italiana perché il 36enne ha diretto il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Roma e Villarreal lo scorso 23 febbraio: vinsero gli spagnoli 1-0 ma si qualificò la formazione allora allenata da Spalletti grazie al 4-0 dell'andata.