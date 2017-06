Champions, Zidane: "La Juve fa paura? Sì, bella squadra..."

Zinedine Zidane si gode il successo del suo Real Madrid sul Bayern Monaco. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico a Premium Sport

"Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo sofferto nella prima parte perché loro sono forti e qui non è mai facile. Abbiamo sofferto, però poi nella ripresa abbiamo fatto molto meglio. In superiorità numerica è stato più facile, siamo contenti ma avremmo potuto fare più gol.



"I 100 gol di Ronaldo nelle competizioni europee? Abbiamo visto un grande Ronaldo: ha fatto due gol e poteva farne anche un terzo. Dicono che quando non segna è un problema ma nelle partite importanti c’è sempre".



"Io allievo ho battuto il maestro Ancelotti? No, non è così. Carlo per me è un maestro e ho grande rispetto per lui. Giochiamo contro ma non cambia il rispetto che ho per lui. Fa paura la Juve? Eh sì, è una bella squadra ma manca ancora tanto. Abbiamo vinto l’andata, dobbiamo pensare a questo turno, abbiamo ancora un altro match e per arrivare in fondo dobbiamo soffrire ancora".