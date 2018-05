Champions, Zidane: "Il Real non è favorito, Ronaldo vive per partite così"

Zinedine Zidane vola basso in vista della finale di Champions Legaue contro il Liverpool che potrebbe regalare la terza Coppa consecutiva ai suoi. "Dovremo fare una grande partita se vogliamo vincere, non siamo favoriti e neanche loro lo sono. Le finali sono sempre al 50%" mette in chiaro il tecnico del Real Madrid nella conferenza stampa della vigilia.



"Il segreto del Real è il lavoro - aggiunge Zidane - Sono contento di poter giocare ancora una volta una finale. La passione è alla base del lavoro di tutti. Chi è nel Real ha tutto ciò. Dobbiamo essere felici perché questi sono momenti unici che non si vivono più "



I blancos si affideranno (tra gli altri) a Cristiano Ronaldo che aveva rimediato una leggera distorsione alla caviglia durante il Clasico del 6 maggio: "Sta bene. Se non è al 150% è al 140%, e credetemi non è poco. Lui vive per partite di questo tipo e sa cosa fare".



Il tecnico non dà indicazioni sull'undici titolare: "Devo prendere delle decisioni e alcuni si devono per forza accomodare in panchina. Un giocatore può rimanerci male, ma quando inizia la partita sta con la squadra e può aiutare a gara in corso".



Su Klopp: "Lo rispetto tantissimo, ha grande esperienza. Ogni allenatore è diverso. Da giocatore sono stato leggermente superiore (qui il francese sorride ndr), ma da allenatore ha fatto un lavoro fenomenale. Se io mi sento apprezzato? A volte sì, altre volte no. Così è la vita. Io do sempre tutto, non possiamo controllare cosa pensa la gente".