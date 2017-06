Champions, Zaza: "Finale Juventus-Real? Spero segni Morata"

Ormai è convinzione comune che la finale di Champions League sarà tra Juventus e Real Madrid e in tanti iniziano a dare il proprio parere sul (probabile) ultimo atto a Cardiff. Tra questi anche Simone Zaza che a Radio Onda Cero si è detto in difficoltà: "E' difficile perché c'è Morata nel Real Madrid... meglio non parlarne, forse non la vedrò neanche".



L'attaccante del Valencia poi ha approfondito: "Da italiano tiferei Juventus, ci sono tanti compagni anche di nazionale. Ma dall'altra parte ho un fratello (Morata, appunto, con cui aveva molto legato in bianconero, ndr) che vorebbe vincere. Non so, spero segni Alvaro".