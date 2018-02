Champions, Xavi: "Il Real Madrid non gioca, vince"

Sembrano complimenti, forse sono frecciate. Xavi quasi non crede a quello che ha visto: sono passati quattro giorni da Real Madrid-Psg, andata degli ottavi di Champions, ma l'ex fuoriclasse del Barcellona fa ancora fatica a capire come Ronaldo e compagni siano riusciti a vincere 3-1. Ecco la sua analisi.



"Il Real Madrid ha qualcosa. C'è stato un momento in cui sembrava nell'aria il 2-1 del Psg, il Real Madrid sembrava sul punto di piegarsi e dopo è tornato in partita andando in vantaggio. Contro di loro, non puoi mai perdere le tue occasioni, altrimenti ti castigano. La cosa peggiore è che fanno male ai rivali senza nulla: un contropiede, un angolo, basta per portare a casa la vittoria. Porca miseria, 3-1: ma come hanno fatto? Pensi quasi che è un'ingiustizia che il Psg abbia perso con un risultato così ampio. È stata una partita che doveva finire 1-1, 2-2 o 2-1 per il Psg".



"È inspiegabile. Il Real Madrid non gioca, vince. Ripeto, il Psg avrebbe dovuto ammazzare la partita quando ha avuto l'opportunità. Ho rivisto la partita sulla tv spagnola con Valdano commentatore. Ha detto una cosa vera: in questa partita ci sono state molte fasi diverse tra loro. Non è un incontro che puoi analizzare come un blocco unico. Nel secondo tempo, c'è stato un momento in cui il Psg ha dominato chiaramente. Hai un'occasione e pensi: 'Perché non è entrata?' E appena ti lamenti, il Real ti fa gol in contropiede. Con loro non puoi lamentarti. Se non li freghi, lo fanno loro. La differenza è che il Real può vincere giocando male o quando non è più forte. Il Barcellona non sa farlo ad esempio. Se gioca male, perde, se gioca una partita normale, pareggia. Al Real non importa se domina o viene dominato. La loro filosofia è vincere"