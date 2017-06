Champions, Vidal avverte la Juve: "Questo sarà l'anno del Bayern"

Il Bayern sarà impegnato nel turno infrasettimanale di Bundesliga contro l'Hoffenheim, ma con il campionato ormai già quasi conquistato i pensieri di Arturo Vidal, intervistato dal quotidiano spagnolo 'AS', vanno tutti alla Champions League e all'imminente doppia sfida con il Real Madrid (esclusiva di Premium Sport): "Sarà una bella partita, - ha detto il cileno - ci tocca affrontare a un grande avversario, una squadra del nostro stesso livello, vedremo chi è più forte, ma io grande fiducia in noi, questo sarà l'anno del Bayern in Champions League".

Vidal non lascia dunque speranze alle altre pretendenti, fra cui la "sua" Juve: "Le prossime due partite di campionato con Hoffenheim e Dortmund ci aiuteranno per farci raggiungere il 100% della condizione, contro il Real l'obiettivo è ipotecare la qualificazione già alla prima partita". "Con i Blancos - ha detto ancora il centrocampista - non sarà una doppia sfida come quella contro l'Atletico, il Real gioca in maniera diversa, non aspetta come i Colchoneros, è una grande squadra che vuole giocarsela e dimostrare il proprio valore".

La fiducia di Vidal dipende anche dalla presenza in panchina di Carlo Ancelotti, vero e propio specialista della Coppa dalla grandi orecchie: "Conosce tutti i giocatori - ha spiegato l'ex bianconero - sappiamo cosa vuole da noi il mister, ma non sappiamo che tipo di partita vuole fare il Real. Alla fine penso che avrà la meglio la squadra che giocherà con la concentrazione giusta e che commetterà meno errori".