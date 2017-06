Champions, Vasilyev avverte la Juve: "Nessuno può fermare il Monaco"

Nessuna paura della Juventus, avversaria nelle semifinali di Champions League. Il vicepresidente del Monaco Vasilyev esalta la formazione di Jardim dopo il successo per 2-1 sul campo del Lione in Ligue 1: "Nessuno può fermare questo Monaco, non ha limiti. I giocatori vogliono superare ogni ostacolo. Questa è una squadra inarrestabile".



Il successo contro l'OL ha permesso ai monegaschi di agganciare il Psg in vetta alla classifica: "Non abbiamo neanche pensato al PSG. Il titolo di campioni di Francia è nelle nostre mani, non in quelle del Psg".



Nell'intervista all'Equipe non mancano i complimenti a Mbappé: E' un giocatore straordinario. Ha un talento incredibile, lo amano tutti e lo cercano tantissimi club". Dalle parti del Principato l'umore è dunque alle stelle, e non solo la Juve pensa al triplete...