Champions, Var necessario: ma le polemiche resteranno

Nel post partita di Roma-Liverpool, ai microfoni di Premium Sport, Monchi si trova assolutamente d'accordo con il tweet degli Autogol, la finale col Var sarebbe stata Roma-Bayern.

E, invece, nonostante i meriti di Real e Liverpool, gli errori arbitrali hanno pesantemente inciso, dagli ottavi in poi, sul risultato del campo. Con le due finaliste tra le maggiori beneficiarie del mancato utilizzo del Var. La casistica di sviste pro Real è impressionante: con il Paris Saint Germain Rocchi indica il dischetto per il contatto tra Kross e Lo Celso, mentre sorvola quando Sergio Ramos para il tiro di Rabiot; in Juve-Real Cakir lascia correre sull'entrataccia di Carvajal su Cuadrado nel finale di partita, mentre al ritorno Oliver valuta da rigore l'intervento di Benatia su Vasquez. In semifinale, Bayern penalizzato tra andata e ritorno, con Kuipiers che all'Allianz Arena ritiene veniale la spintarella di Carvajal su Lewandoski, mentre al Bernabeu, oltre a un paio di contatti Sergio Ramos-Lewandowski non sanzionati, è il fallo di mano, netto, di Marcelo sul cross di Kimmich l'errore più clamoroso di Cakir.

Finale raggiunta con l'aiuto arbitrale anche per il Liverpool, che nel derby di ritorno, ai quarti, contro il Manchester City, "ringrazia" la svista dell'assistente dell'arbitro Lahoz, che considera in fuorigioco Sanè sul tocco di Milner, tra le proteste di Guardiola, espulso. Guardalinee protagonista anche ad Anfield nell'andata delle semifinali contro la Roma, quando non rileva il fuorigioco di Salah, in occasione del gol di Manè. All'Olimpico, il cerchio si chiude con i due rigori negati ai giallorossi: Dzeko, considerato, ingiustamente, in offside, ed El Shaarawy, conclusione stoppata dalla mano di Alexander-Arnold.

Ma le polemiche non mancano neanche dove il Var trova cittadinanza. Vedasi, in Italia, l'ultimo infuocato Inter-Juve, con Orsato accusato di "doppiopesismo" nell'uso della videoassistenza. Ecco perchè, alla fine, con il Var si ridurrebbero gli errori, ma non le discussioni.