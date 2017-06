Champions, troppi errori condannano il Napoli: 3-2 Besiktas

Una serata da dimenticare quella del Napoli, che va incontro alla terza sconfitta consecutiva (considerando Atalanta e Roma in campionato) e non dà mai l'idea di essere uscita del tutto dalla cappa grigia che l'avvolge in questo particolare momento della stagione. E' vero che il Besiktas - imbattuto sinora in stagione - non era l'avversario migliore da incontrare ma, come sabato contro i giallorossi, gli azzurri devono riflettere sui tanti errori che hanno condizionato il risultato. Lo stesso Sarri, che tiene fuori Gabbiadini (buoni i suoi 25 minuti) e conferma Insigne (fischiatissimo all'uscita dal campo), sceglie a sorpresa Maggio (che entra colpevolmente nello 0-1), lancia all'improvviso Diawara ma non riesce a tamponare adeguatamente l'assenza di Albiol, senza lo spagnolo siamo a 8 gol subiti. Jorginho continua nel suo periodo nero e se poi anche uno come Reina non vive la sua migliore serata, è difficile aggrapparsi ad alcune decisioni arbitrali che potevano avere miglior sorte. La vetta nel girone B rimane ma la rotta va invertita presto.

NAPOLI-BESIKTAS 2-3



L'inizio della serata del San Paolo conferma il cattivo momento azzurro, il Napoli parte forte e crea subito un'enorme occasione per Mertens che spara alto all'altezza del dischetto del rigore ma prende gol al 12' quando il cross di Quaresma non trova né l'uscita di Reina, né la corretta copertura di Maggio che non chiude su Adriano. Sarri non crede ai propri occhi ma si quieta quando vede i suoi ripartire a spron battuto, l'olandese scelto come falso nueve mette sempre in crisi i centrali avversri ma si mangia almeno altre due imperdonabili chance, la più grande alla mezz'ora quando di testa, tutto solo, spedisce fuori da due passi. Ma l'incantesimo si spezza poco dopo ed è merito del solito grande lavoro di Callejon che sfugge alle spalle dell'ex Inter Erkin e serve un cioccolatino che Mertens spedisce in porta. Il giusto pegno per una superiorità statistica (12 corner a 1 e vantaggio territoriale prossimo al 100%) ma che nulla può contro gli errori individuali, come il retropassaggio avventato verso Reina che Jorginho serve direttamente ad Aboubakar per il nuovo vantaggio turco.



Al Napoli servono due rigori, una bordata di fischi a Insigne e il gol dell'uomo più chiacchierato per trovare il pareggio. Il primo tiro dal dischetto arriva al 49': fa tutto Fabri che prima non trattiene un tiro di Callejon e frana su Mertens ma poi si riscatta parando la conclusione di Insigne. Proprio il numero 24 azzurro, contestato dal San Paolo, lascia spazio a Gabbiadini che al 66' non fallisce dagli ultimi metri (anche se il fallo in area di Erkin su Mertens è molto più che veniale). Un'iniezione di adrenalina così rianima tutta la squadra, Sarri lancia anche Diawara (esordio stagionale), Mertens va vicino al 3-2, Gabbiadini lo segna anche ma viene pescato in leggero fuorigioco. Eppure la beffa è dietro l'angolo, arriva a quattro minuti dalla fine, ed è una di quelle che fanno male visto che il 3-2 di Aboubakar (sul quale Reina e Koulibaly non fanno bella figura) è viziata da un fuorigioco del camerunese.

Stefano Fiore