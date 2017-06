Champions, Trapattoni: "Juve, pensa di essere più forte..."

Tanti auguri Trap. Il leggendario tecnico italiano compie 78 anni proprio nel giorno del sorteggio di Champions. Ecco cosa ha detto in proposito a Premium: "Una squadra vale l'altra: l'importante è che la Juve si presenti al completo. Bisogna dire 'Questi sono forti'. I tedeschi dicevano 'Ja, noi più forti'".



Trapattoni ha parlato anche delle polemiche intorno alla Juve: "Ci sono sempre stati questi luoghi comuni. Ai miei tempi dicevano 'La Fiat regala le auto', ma le auto potevano regalarle anche Milan e Inter. Il punto è che la Juve, da Boniperti in poi, ha sempre programmato in anticipo andando in giro a cercare giocatori, e avendo la pazienza di aspettare un anno o due per costruire un progetto. Anticipare gli acquisti è il segreto, soprattutto ora con i cinesi che spendono milioni di euro".