Champions, Tottenham-Juventus su Premium Sport

La grande sera di Wembley è arrivata: la Juventus è chiamata a vincere (o a pareggiare da 3-3 in su) contro il Tottenham per conquistare i quarti di finale di Champions League. Si riparte dal 2-2 dello Stadium, Massimiliano Allegri ha ancora tanti acciaccati, soprattutto nel reparto offensivo, ma ritrova un Paulo Dybala super-carico dopo il gol-vittoria contro la Lazio: a fianco della Joya, riecco Gonzalo Higuain per la coppia in HD.



Gli Spurs di Harry Kane sognano l'impresa, stanno bene e potranno schierare sostanzialmente la formazione titolare, Aurier squalificato a parte: Pochettino lo sostituisce con Trippier. Arbitra il polacco Marciniak, diretta tv su Premium Sport HD alle 20:45.

Formazioni ufficiali

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. All. Allegri

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Higuain: "Tutti insieme possiamo farcela"

Numeri e statistiche

- L’83% delle squadre che hanno pareggiato fuori casa 2-2 l’andata di una partita della fase ad eliminazione diretta in Champions League ha passato il turno.

- Nella sfida di andata, il Tottenham è diventata la prima squadra a rimontare due gol alla Juventus in Champions League da quando i bianconeri giocano all’Allianz Stadium. Il Tottenham è una delle tre squadre imbattute in questa edizione della Champions League, insieme a Barcellona e Liverpool.

- Gli Spurs hanno vinto le ultime quattro partite giocate a Wembley in Champions League, si tratta della miglior striscia aperta di successi in Champions League.

- Gli Spurs hanno anche segnato esattamente tre gol in ognuno dei tre match. Tuttavia, gli Spurs hanno mantenuto la porta inviolata solo in uno degli ultimi sei incontri disputati a Wembley in Champions League.

- La Juventus ha raggiunto la finale di Champions League in due delle ultime tre edizioni, mentre il Tottenham ha raggiunto i quarti di finale solo una volta nel 2010/2011.

- Harry Kane ha partecipato direttamente al 53% dei gol degli Spurs in questa edizione della Champions League, segnando sette gol e due assist. L'attaccante inglese ha segnato nove gol nelle sue prime nove partite di Champions League, un record nella storia del club londinese in questa competizione.

- Gonzalo Higuain ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League, il doppio rispetto a quelle realizzate nelle 24 sfide precedenti.

- Gigi Buffon è una sola gara dalla 50esima partita in Champions League senza subire gol. Solo due portieri possono vantare degli score migliori, Iker Casillas (55) e Edwin Van der Sar (50).